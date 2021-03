Bernkastel-Kues : Mit Forschung den Weinbau an der Mosel für die Zukunft sichern

Bernkastel-Kues Klimawandel und Schädlinge bedrohen das Weinbaugebiet Mosel. Helfen könnten Forschungen zum Pflanzenschutz. Doch Ende 2021 läuft eine wichtige Vereinbarung aus. Wie geht es weiter?

Nirgendwo im Land können Wissenschaftler den Pflanzenschutz im Weinbau besser erforschen, als in den Steillagen des Anbaugebietes Mosel. Daran zweifelte schon vor zwanzig Jahren niemand ernsthaft. Damals gaben sich Politikerinnen und Politiker aus Bund und Land in Bernkastel-Kues die Klinke in die Hand: Mehre Jahre diskutierten sie über den Fortbestand oder die Schließung des Institutes für Pflanzenschutz, in der Region nur Bio genannt. An der Spitze stand Renate Künast (Grüne), die damalige Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Am Ende sollte die Forschungsarbeit im pfälzischen Siebeldingen fortgeführt werden – ein weiterer Standort des Julius-Kühn-Institutes (JKI), zu dem die Bio gehörte.