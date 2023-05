Serie „Menschen und Motoren“ Seit Generationen unterwegs auf zwei Rädern: Familie Lex und ihre Motorradleidenschaft

Bei der großen Motorradsegnung mit rund 2000 Teilnehmern (der TV berichtete) waren sie mit ihrer Moto Guzzi ein Blickfang für die Zaungäste am Straßenrand und für die Fotografen: Julia, Sebastian und ihr sorgsam eingewickelter und behüteter kleiner Sohn Johann. Gerade mal fünf Wochen alt. Doch die „Guzzi“ steht nicht einsam und allein in der Garage des schmucken Eigenheims in Klausen (Kreis Bernkastel-Wittlich).