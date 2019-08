Fotoclub : Junge Fotografen auf Motivsuche in Mülheim

Junge Fotografen auf Motivsuche in Mülheim

Mülheim Der Fotoclub Bernkastel mit Sitz in Mülheim hat im Rahmen der Ferien am Ort der VG Bernkastel-Kues einen Foto-Workshop für Schulkinder angeboten. Dabei vermittelten Vorsitzender Rüdiger Schmidt und sein Team Grundlagen der Kameratechnik und die Gestaltung schönerer Fotos mit einfachen Werkzeugen.

Nach gut einer Stunde fototechnischer Theorie gab es bei schönstem Wetter eine kleine Wanderung zum Fotoshooting hinaus in die Natur, wo das eben Gelernte in die Tat umgesetzt wurde. Nach einem Picknick und der Rückkehr in den Clubraum wurde die fotografische Beute betrachtet und begutachtet. Es war wieder überraschend zu sehen, welche hervorragenden Aufnahmen entstanden.