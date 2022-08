Arbeisteinsatz : Bäume pflanzen und Leute kennenlernen

Die Teilnehmer des Workcamps mit Repräsentanten der Stadt Traben-Trarbach am Mont Royal. Hier haben sie während ihres dreiwöchigen Aufenthalts Mauern freigelegt. Foto: Strouvelle Christoph

Traben-Trarbach Kleine Völkerverständigung: Jugendliche aus ganz Europa haben sich in Traben-Trarbach am vierten Internationalen Workcamp beteiligt.

In der Moselstadt trifft sich die Jugend der Welt. Wenigstens einige davon. 13 Jugendliche aus ganz Europa und aus Mexiko haben zum vierten Mal am drei Wochen dauernden Internationalen Workcamp in Traben-Trarbach teilgenommen.