Vereine : Junge Talente musizieren

Unter dem Motto "Jungen Künstlern eine Bühne bieten in 2020" begann das Konzertjahr in St.Marien Rachtig mit dem Neujahrskonzert am 12. Januar. "Pop trifft Orgel" lautete der Titel. Es musizierten: Peter Brucker(Keyboard) und seine Mädels, mit Leonie Kappes und Kathrin Meyer (Gesang). Ergänzend dazu spielte Josef Thiesen ungewohntes und modernes auf der Orgel. Weitere Konzerte mit jungen Musikern folgen.