Ablösung an der Spitze : Junge Union wählt neuen Vorsitz

Leonard Preisler einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt Der Junge Union Kreisverband Bernkastel-Wittlich hat sich am 23.08.2019 in Zeltingen-Rachtig getroffen, um einen neuen Kreisvorsitzenden samt Kreisvorstand zu wählen. Die wahlberechtigten Mitglieder (18) wählten Leonard Preisler, Student der Geschichte und Germanistik sowie seit Mai 2019 Stadtrat in Wittlich, einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden. Der neue Vorsitzende betonte, dass er die erfolgreiche Arbeit der letzten Monate fortsetzen wolle: „Wir haben mit herausragenden Veranstaltungen und Aktionen gezeigt, dass wir unsere Region aktiv mitgestalten. Unsere Veranstaltung ,Digitale Zukunft in Wittlich und Wittlich-Land‘ im April diesen Jahres und unsere Handysammelaktion in den letzten Sommerwochen zeigen, dass wir mit unseren Themen am Puls der Zeit sind.“ Preisler will deshalb in den nächsten Monaten insbesondere die Themen Digitalisierung und Umwelt- und Naturschutz mit der Jungen Union im Landkreis mit Nachdruck vorantreiben. Als zwei gleichberechtigte stellvertretende Vorsitzende wurden Dr. Kristina Brixius und Anna Höfner wiedergewählt. Patrick Schnieder (MdB), Alexander Licht (MdL Rheinland-Pfalz) und Elfriede Meurer (MdL Rheinland-Pfalz) waren ebenfalls zur Versammlung erschienen und berichteten über aktuelle Themen im Bund und im Land. So konstatierte Schnieder im Hinblick auf die weltweite Klimakrise, dass eine globale Verantwortung alle Länder dazu verpflichte, die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Alexander Licht griff in seinem Grußwort ebenfalls das Thema Klima auf und forderte nicht nur „laut zu schreien“, sondern auch konkrete Vorschläge zu bringen. Elfriede Meurer und er lobten in diesem Zusammenhang die Handysammelaktion der Jungen Union, bei der insgesamt mehr als 600 Handys in verschiedenen Städten der Region gesammelt wurden. Die Altgeräte werden recycelt und die herausgefilterten Wertstoffe für die Produktion von neuen Handys verwendet. Das Projekt wird durch mehrere Sponsoren unterstützt, die pro gesammeltem Handy einen Betrag spenden, der einem regionalen Waldprojekt zugute kommt: dem Walderlebnispfad in Lieser, der Kindern einen bewussten Umgang mit dem Wald beibringen soll. Als weitere Gäste waren an diesem Abend Jens Münster (Vorsitzender der JU Rheinland-Pfalz) und Daniel Schartz (Vorsitzender JU Bezirk Trier) vor Ort, die beide den Zusammenhalt der Jungen Union und CDU im Kreisverband lobten. Beide sind froh, dass das Bild der JU sich in der Bevölkerung ändert, denn rein konservativ ist die JU sicherlich nicht. Die Junge Union im Kreis Bernkastel-Wittlich setzt auf Information, Nähe und Modernes – zudem ist sie die größte Partei-Jugendorganisation im Kreis. Als Referent war an diesem Abend Christian Maas, Mitgründer und CEO von 50NRTH GmbH aus Wittlich-Wengerohr, eingeladen. Maas präsentierte in einem kurzweiligen Vortrag die Entstehung und Entwicklung des Wittlicher Unternehmens, das im Online-Handel mit Gartenprodukten wie z.B. Gartenhäusern Exklusivrecht anstrebt. Das bedeutet, dass das Unternehmen das einzige in Deutschland, Österreich und Luxemburg ist, das bestimmte Herstellermarken vertreiben darf. Maas blickte positiv in die Zukunft seines Unternehmens: Die Firma wachse weiter und es werde stets Ausschau nach qualifizierten Fachkräften gehalten. Das Angebot, eine Ausbildung als E-Commerce-Kaufmann bei 50NRTH zu machen, zeichne das Unternehmen im Vergleich zu anderen Ausbildungsbetrieben in der Region aus und sei ein Alleinstellungsmerkmal. Auf der Homepage der Jungen Union wird zeitnah das neu gewählte Gremium mit allen Vorstandsmitgliedern veröffentlicht. Nun ist die Junge Union Bernkastel-Wittlich für die kommenden zwei Jahre weiter sehr gut aufgestellt. Foto: Leonard Preisler. Foto: TV/Leonard Preisler