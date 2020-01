Pateien : Junge Union im Kreis feiert 50. Geburtstag

Bernkastel-Wittlich Die Junge Union (JU) im Kreis feiert in diesem jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Am 29. März 1969 trafen sich die jungen Mitglieder der CDU Bernkastel-Wittlich in Zeltingen, um den Kreisverband der Jungen Union zu gründen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum ersten Vorsitzenden wählten die Anwesenden den Wittlicher Jürgen Jüttermann, der später einmal als Kreisgeschäftsführer die Geschicke der Partei auf Kreisebene für fünf Jahrzehnte lenkte. Auf ihn folgten in den folgenden Jahren 15 weitere Vorsitzende. Darunter auch der spätere Bundestagabgeordnete Peter Rauen, Landtagsabgeordneter Alexander Licht oder der Bürgermeister der VG Wittlich-Land Dennis Junk. Die Aktivitäten der JU waren dabei in den vergangenen fünf Jahrzehnten vielfältig: vom klassischen Wahlkampf über Sammel- und Spendenaktionen – etwa bei der Hochwasserkatastrophe im Oderbruch 1997 – bis hin zu Diskussionsabenden reichte die Palette. Der aktuelle Kreisvorstand unter dem Vorsitz von Leonard Preisler lädt zu einer Geburtstagsfeier für Dienstag, 28. Januar, ab 19 Uhr ins Casino Wittlich ein.

Die Junge Union als Vereinigung innerhalb der Mutterpartei CDU versteht sich als Interessenvertretung und Nachwuchsorganisation der Jugend von 14 bis 35 Jahren.