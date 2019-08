Aktion : Junge Union sammelt alte gebrauchte Handys

Foto: Junge Union Bernkastel-Wittlich. Foto: TV/Junge Union Bernkastel-Wittlich

Traben-Trarbach (red) In Handys sind Wertstoffe wie Palladium, Gold und Kupfer, die durch Recycling wiederverwendet werden können. Zudem geht für jedes gesammelte Handy ein Beitrag an den Walderlebnispfad in Lieser – ein Umweltschutzprojekt in der Region.

