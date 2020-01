Politik : Den Steuerzahler entlasten

Wittlich Die Junge Union im Landkreis feiert ihr 50. Jubiläum. Vorsitzender Leonard Preisler fordert auf, sich gegen eine Überregulierung der Gesellschaft zu wehren.

Preisler war vor vier Jahren in die Junge Union eingetreten. „Die Junge Union hat eine klare und wertegebundene Haltung in einer unübersichtlichen Welt,“ sagt er und weist auch auf die Verantwortung hin, das Gedenken an den Holocaust aufrecht zu erhalten, da die Feier am Dienstag, einen Tag nach de Internationalen Gedenktag des Holocaust, stattfand. Dazu zähle auch eine grundsätzliche Haltung pro Israel, findet Preisler. Wichtige sei es, für den Erhalt der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland zu kämpfen. Dazu zähle es auch, zu verhindern, dass der Staat nicht überregulierend in Wirtschaft und Gesellschaft eingreift. „Wir sollten uns auf die Wurzeln der CDU besinnen. Wir müssen auf die gesellschaftliche Mitte achten und diese vor dem Hintergrund des hohen Steueraufkommen auch entlasten,“ fordert der Vorsitzende. Er forderte auch auf, sich ganz deutlich gegen Links-Extremismus und gegen Angriffe auf die staatliche Ordnung zu stellen.