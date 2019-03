später lesen Konzert Junger Chor singt über Freiheit FOTO: TV / Dekanat Wittlich FOTO: TV / Dekanat Wittlich Teilen

(red) „Exit“ statt „Brexit“ lautet der Titel des neuen Programms des Jungen Chors Marienburg. Der Chor singt vom Recht aller Menschen auf Freiheit sowie über die Wege in die Freiheit. Zu hören sind die 120 Sänger am Sonntag, 24. März, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St.