Polizei : Junger Mann in Bullay mit Marihuana erwischt

Foto: TV/Frank Göbel

Bullay Die Polizei hat am Samstagabend gegen 17.45 Uhr am Bahnhof in Bullay einen 20-jährigen Mann kontrolliert. Sie stellte nach eigenen Angaben eine geringe Menge Marihuana bei ihm sicher. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.