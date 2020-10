Blaulicht : Junger Mann in Traben-Trarbach zusammengeschlagen

Traben-Trarbach Zwei Unbekannte haben einen Mann in Traben-Trarbach zusammengeschlagen. Er wurde dabei leicht verletzt.

Ein 21-Jähriger ist von zwei Unbekannten in Traben-Trarbach angegriffen worden. Die Täter schlugen am Freitag, 23. Oktober, gegen 17.40 Uhr in der Moselstraße, Ecke Brückenstraße auf ihn ein und nahmen ihn in den Schwitzkasten. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Schottstraße. Beide Täter sollen rund 20 Jahre alt sein. Ein Täter hatte kurz rasierte Haare, der zweite kurze blonde Haare. Der junge Mann wurde leicht verletzt und wurde vom DRK zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.