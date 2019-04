später lesen Veranstaltung Jungweinprobe und Partynacht Teilen

Erst probieren - dann tanzen! ist das Motto der Jungweinprobe in Traben-Trarbach am Samstag, 27. April, in dem 1899 erbautem historischen Bruchsteinkeller „Villa La Moselle“. Dort präsentieren Weingüter aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach den neuen Weinjahrgang 2018. Anschließend startet die Traben-Trarbach-Klubnacht: Angesagte DJ´s sorgen mit den Lieblingssongs und bester Stimmung für eine lange Partynacht.