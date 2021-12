Weinbau : Doppelte Herausforderung in schwierigen Zeiten: Ürziger Jungwinzer überzeugt bei Wettbewerb

Info

Philippe Conzen wurde in Koblenz, am Zusammenfluss von Rhein und Mosel geboren. Dort betreiben seine Eltern eine Weinhandlung. Das Mitprobieren der Weine war ihm deshalb früh eigen. Trotzdem studierte er nach dem Abitur Wirtschaftsingenieurwesen. „Ich wäre wohl in der Industrie gelandet“, sagt der Mann, der während der Schulzeit vor allem in Physik und Mathematik glänzte. Er schloss das Studium auch ab, entschied sich dann aber doch in den Weinbau zu wechseln. An der Hochschule in Geisenheim begann er ein duales Studium und schloss es erfolgreich ab. Die Weinhandlung seiner Eltern werde er nicht übernehmen. Stattdessen kann der Oenologe sich einen längeren Aufenthalt an seiner neuen Wirkungsstätte vorstellen. Ürzig liege günstig zu größeren Städten (Trier, Koblenz), und es gebe in der Region viele Angebote. Er selbst will öfter die Wanderschuhe schnüren, um die Gegend zu erkunden. Eine Besonderheit seines neues Domizils: Der prachtvolle Salon ist offizielles Trauzimmer der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und kann für Eventtrauungen gebucht werden.