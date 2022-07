Verkostung : Viezverkostung: Jury lobt hohe Qualität

Region Geruch, Geschmack und Harmonie: 31 der Vieze werden als „Viez der Spitzenklasse“ ausgezeichnet.

Zudem weist Viez ein Alleinstellungsmerkmal für die Genussregion Mosel auf. Gemeinsam möchte man dieses regionale Produkt fördern und in Wert setzen. Die Resonanz auf den Aufruf zur Viezverkostung war zwar nicht so groß wie im Jahr 2021. Allerdings zeigten die regionalen Hersteller trotzdem ein großes Interesse daran, ihren Viez einer aktuellen Qualitätsprüfung und kritischen Bewertung unterziehen zu lassen. Die sechsköpfige Jury lobte die hohe Qualität der angestellten Produkte.

Die offizielle Überreichung der Urkunden an die Gewinnergruppe findet am Dienstag, 12. Juli, um 17 Uhr in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich statt.