Weihnachten : Tradition in der JVA Wittlich: Häftlinge bauen Krippe

Die Krippe in der JVA gehört zur festen Tradition in der Weihnachtszeit. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Wittlich Ein wenig Glanz in den Gefängnisalltag bringt alljährlich der Aufbau der Weihnachtskrippe im Versammlungsraum der Justizvollzugsanstalt in Wittlich. Und das schon seit vielen Jahren.

Rund 500 Gefangene sind in der Justizvollzugsanstalt in Wittlich inhaftiert. Sie ist damit das größte Gefängnis in Rheinland-Pfalz. Der Häftlingsalltag ist in der Regel recht routiniert in dieser „Kleinstadt hinter Gittern“, die unter anderen über eine eigene Metzgerei, Küche und ein eigenes Krankenhaus verfügt.

Aber in der Weihnachtszeit wird die Routine durchbrochen, der Aufbau der Haftanstalt-eignen Weihnachtskrippe steht an, wozu sich immer wieder Freiwillige unter den Gefangenen finden. Dabei handelt es sich nicht gerade um eine Krippe im Wohnzimmerformat, die noch unter den Weihnachtsbaum passen würde. Vielmehr nimmt die Krippe einige Quadratmeter ein, wenn sie komplett aufgebaut ist.

Georg Wagner, Beamter im Vollzugsdienst, baut bereits seit 20 Jahren die Krippe auf. „Wir haben damit in der alten Justizvollzugsanstalt begonnen, für mich ist es wichtig, auch etwas neben dem normalen Dienst zu machen,“ erklärt Wagner. Ob er genug Freiwillige für den Aufbau findet? „Das ist kein Problem. Es gibt viele Gefangene, die Freude daran haben, mit zu helfen. Die Menschen sind hier sowieso in der Vorweihnachtszeit sensibler“, sagt er. Und so werden Weihnachtsbäume aufgestellt, Sägespäne verteilt, ein Bachlauf mit Alufolie nachgebildet und natürlich die Figuren, die Krippe und ein kleines elektrisches Lagerfeuer nach und nach aufgestellt und arrangiert, bis es das gewünschte Bild ergibt.

Die Aktion im Gemeinschaftsraum, der auch als Kapelle für die Messe an Heiligabend dient, wird auch von der katholischen Seelsorge unterstützt. Diakon Thomas Reichert ist schon seit 13 Jahren in der JVA tätig und seit neun Jahren beim Krippenaufbau dabei.

„Die Figuren und Bauten sind seit vielen Jahrzehnten im Eigentum der JVA. Die Figuren sind über 100 Jahre alt und wurden in diesem Jahr repariert und restauriert“, erzählt Reichert.

Sechs bis sieben Mann würden alljährlich beim Aufbau der Krippe helfen. „Die sind alle beim Aufbau sehr diszipliniert. Anschließend gibt es noch eine Runde Kaffee für das Team,“ sagt er.

Der eigentliche Höhepunkt sei dann der Gottesdienst in der Kapelle, bei dem die Krippe in ihrem ganzen Glanz erstrahlt. „Das bedeutet den Gefangenen sehr viel, dieses Bild zu sehen. Da haben manche schon Tränen in den Augen,“ erzählt Reichert.

Der Gottesdienst sei in der Regel bis auf den letzten Platz besetzt - rund 90 Gefangene würden alljährlich in die Kapelle kommen. Nicht nur ein Gottesdienst erwartet die Gefangenen an Weihnachten, sondern auch ein besonderes Weihnachtsessen: In diesem Jahr steht Schweinefilet in Pfeffersauce am ersten Weihnachtstag auf dem Speiseplan.