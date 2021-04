Personalie : Nach 41 Jahren in den Ruhestand

Ruhestand Gerhards JVA Foto: TV/JVA

Wittlich Justizvollzugsinspektor Peter Gerhards (Foto: Georg Steffens) wurde in der Justizvollzugsanstalt Wittlich (JVA) nach über 41 Dienstjahren im öffentlichen Dienst in den Ruhestand verabschiedet. Gerhards trat im Jahr 1979 in die Bundeswehr ein und wechselte 1992 in die JVA Wittlich.