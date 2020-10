Beruf : Nach 35 Dienstjahren in den Ruhestand

Josef Thieltges in den Ruhestand verabschiedet Foto: TV/Jörg Leyendecker

Wittlich (red) In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich wurde Justizvollzugsinspektor mit Amtszulage Josef Thieltges nach 35 Dienstjahren vom Anstaltsleiter Jörn Patzak in den Ruhestand verabschiedet. Josef Thieltges trat nach einer abgeschlossenen Ausbildung zum Großhandelskaufmann im Jahr 1985 seinen Dienst in der JVA Wittlich an.

