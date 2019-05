Schule : Justus und die Rosskastanien

Ingelheim/Wittlich (red) Mit seinem Sieg beim Regionalwettbewerb in Bitburg hatte sich Justus Vogel vom Cusanus-Gymnasium für den Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“, der Juniorsparte von „Jugend forscht“, qualifiziert, der zum 26. Mal bei der Firma Boehringer in Ingelheim stattfand.

Während des zweitägigen Wettbewerbs konnte Justus im Fachgebiet Biologie die Jury überzeugen: Er erreichte mit seinem Projekt „Fliegenrepellent aus Rosskastanienextrakten – Untersuchungen zu Extraktion und Wirksamkeit“ unter elf eingereichten Arbeiten einen hervorragenden zweiten Platz. Zusätzlich wurde sein Beitrag mit dem Sonderpreis der Reisestiftung des Deutschen Museums München (MNU) und des Fördervereins des MNU gewürdigt: Im Juni wird Justus eine Woche nach München reisen, um im Kerschensteiner Kolleg des Museums zu wohnen und an einem Seminarangebot des Deutschen Museums teilzunehmen. Mit seinen Forschungen konnte Justus die Wirksamkeit von Kastanien als Hausmittel zur Abwehr von Fruchtfliegen nicht bestätigen. In systematischen Versuchsreihen, die auch seine Methodik selbst überprüften, erwiesen sich die immer wieder angepriesene Rosskastanien als wirkungslos. Betreut wurde die Arbeit von Kurt Valerius, Lehrer für Biologie und Chemie am Cusanus-Gymnasium.