Festtagsmenü im Gefängnis : Gans bleibt in Wittlich ein Wunschtraum – das kommt an Weihnachten im Knast auf den Tisch

Gans bleibt in Wittlich ein Wunschtraum – das kommt an Weihnachten im Knast auf den Tisch

Wittlich/Trier/Berlin Auch im Gefängnis gibt es an den Festtagen etwas besonderes zum Essen. Die Speisepläne sind dennoch höchst unterschiedlich.

An Weihnachten isst man auch im Gefängnis traditionell. Denn wie bei vielen Deutschen außerhalb der Mauern stehen auch für die Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Wittlich an Heiligabend Würstchen mit Kartoffelsalat auf dem Speiseplan. Damit steht die mit bis zu 900 Gefangenen größte Haftanstalt des Landes Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich nicht ganz an der Spitze. So wird im Gefängnis in Saarbrücken nach Angaben des Justizministeriums des Saarlands durchaus gediegen Rinderbraten mit Schupfnudeln und Gurkensalat serviert.