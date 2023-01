Strafvollzug : Keine Pommes für Gefangene: Der TV testet Verpflegung in der JVA Wittlich nach Beschwerde

Ist das Essen in der JVA Wittlich wirklich so schlecht, wie manche Häftlinge in Beschwerden äußern? Foto: TV/Katharina de Mos

Wittlich Immer wieder gibt es Beschwerden über die Haftbedingungen in der Justizvollzugsanstalt Wittlich. Einige erreichen anonym die TV-Redaktion. Dabei geht es auch um die Qualität der Mahlzeiten. Ist die Kritik begründet?

Ärztliche Hilfe verweigert, Missbrauch durch (weibliche) Bedienstete, schlechtes Essen: Solche Beschwerden über die Bedingungen und Vorgänge in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich gehen ab und an auch an die TV-Redaktion. Manche sind anonym, bei anderen sucht man den genannten Absender oder die angegebene Telefonnummer vergebens. Was ist dran an diesen Vorwürfen gegen die Justizvollzugsanstalt Wittlich, in der rund 500 Häftlinge ihre Strafe absitzen? Der TV begab sich auf Spurensuche.

Zumindest am Essen gibt es nichts auszusetzen, wie ein gemeinsames Arbeitsessen mit dem Leiter der JVA, Jörn Patzak, zeigt. Zum Termin gibt es Rindfleisch, Kartoffel-Ecken, glacierte Zwiebeln mit Dipp und eine Birne zum Nachtisch. Eine schmackhafte Mahlzeit, die mit den Standards anderer Kantinen in Deutschland durchaus mithalten kann. Die Mahlzeiten, die man sich aus der JVA-eigenen Großküche auch in den Sozialraum des Personals liefern lassen kann, sind dieselben Gerichte, die auch im Vollzug angeboten werden, versichert Patzak. Drei Mittagsgerichte gibt es zur Auswahl: mit Fleisch, vegetarisch und das religiöse Menü, das auf Schweinefleisch verzichtet.

JVA Wittlich: Keine Pommes für die Häftlinge

Blickt man auf den Wochenplan, dann sehen die Kombinationen so aus, wie man sie etwa aus dem Speiseplan eines Krankenhauses kennt: Schnitzel, Suppe mit Mettwürstchen, Süßkartoffeln, Gulasch, Salatvariationen oder Hühnerbrust. Eine einzige Ausnahme gibt es im Speiseplan: Pommes frittes. Das habe technische Gründe, denn in den Rollcontainern, mit denen das Essen in die Abteilungen gebracht wird, könne man Pommes nicht frisch und knusprig halten. Deshalb werde auf Pommes verzichtet.

Dafür seien aber Nudelgerichte besonders beliebt, erklärt Patzak. Der Essensplan, zu dem selbstverständlich auch Frühstück und Abendbrot zählen, werde nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zusammengestellt. Auch Allergiker würden dabei berücksichtigt. Außerdem müsse der Häftlingsarzt den wöchentlichen Essensplan kontrollieren und gegenzeichnen.

Ganze 3,20 Euro pro Person und Tag stünden der Küche dafür zur Verfügung. Bei sparsamem Wirtschaften sei es so auch möglich, an Feiertagen einmal ein besonders delikates Gericht zu kochen, so wie unlängst zu Weihnachten, als es Schweinefilet mit Pfeffersauce gab.

JVA Wittlich: Worüber sich Gefangene beschweren

Aber was ist dran an den anderen Beschwerden? Patzak erklärt, dass Gefangene das Recht haben, Beschwerden einzureichen, wozu es verschiedene Kontaktmöglichkeiten gibt. Allein im Jahr 2022 seien 65 Petitionen von 21 Menschen bei der Bürgerbeauftragten des Landes eingegangen, denen Fall für Fall nachgegangen werde. Oft war verspätete Postzustellung, das Essen oder der Umgang mit der Pandemie der Grund dazu.

„Manch einem waren die Vorsichtsmaßnahmen während der Pandemie zu viel, dem anderen zu wenig“, sagt Patzak. Eine Person habe allein schon 24 Petitionen an die Bürgerbeauftragte geschickt. „Damit gehen wir fair und rechtlich sauber um“, sagt Patzak. Die JVA arbeite transparent, gehe allen Beschwerden nach und nehme jeweils ausführlich Stellung.

JVA Wittlich: Gibt es Sex mit Gefangenen?

Allerdings sei auch mitunter eine „übertriebene Forderungshaltung“ festzustellen. Schließlich sei der Vollzug bei allen Resozialisierungsbemühungen „kein Wunschkonzert“. Viele Beschwerden würden sich auch auf Prognose-Entscheidungen oder Disziplinarmaßnahmen beziehen, die dann angefochten würden, besonders, wenn es um den Wechsel in den offenen Vollzug gehe.