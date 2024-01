Große Chance für Häftlinge Vom Regelbrecher zum Regelhüter: Die Schiri-Ausbildung in der Wittlicher JVA

Wittlich · In der Wittlicher Justizvollzugsanstalt haben 20 Häftlinge an der Ausbildung zum Fußball-Schiedsrichter teilgenommen. Warum das Projekt für die JVA so wichtig ist und was die Häftlinge selbst dazu sagen.

30.01.2024 , 09:09 Uhr

Neunzehn Häftlinge bestanden die Ausbildung zum Fußball-Schiedsrichter in der Wittlicher JVA. Foto: Andreas Sommer

Von Andreas Sommer

19 von 20 Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich haben am Wochenende ihre Prüfung zum Fußball-Schiedsrichter abgelegt. Diese Ausbildung ist einer der Bausteine, der den Häftlingen helfen soll, sich nach ihrer Haftentlassung in die Gesellschaft zu integrieren, beschreibt der Leiter der Wittlicher JVA Dr. Jörn Patzak die Bedeutung des Lehrganges. „Es ist für die Gefangenen eine große Chance, später in ein möglichst straffreies Leben entlassen zu werden. Es ist aber auch für die Gesellschaft eine große Chance, wenn wir auf diese Weise Resozialisierung schaffen“, sagt Patzak, nachdem er „seinen“ Häftlingen die Zertifikate zur bestandenen Prüfung überreicht hat.