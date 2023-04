Social Media aus dem Gefängnis Warum die JVA Wittlich jetzt mit Instagram und Imagefilm ins Internet geht

Wittlich/Fell · Die JVA Wittlich will sich für die Öffentlichkeit öffnen – zumindest in den sozialen Medien. Was sonst noch so ansteht und was ein Trierer Schauspieler sowie ein Filmteam aus Fell damit zu tun haben.

11.04.2023, 10:54 Uhr

20 Bilder Filmteam dreht im Wittlicher Gefängnis 20 Bilder Foto: TV/Petra Willems

Was haben Nathan der Weise, Der gute Mensch von Sezuchan oder die Comedian Harmonists mit der JVA Wittlich gemeinsam? Nicht viel bis nichts, dürften sich viele im ersten Moment denken. Doch ganz so stimmt das nicht: In all den genannten Stücken hat Schauspieler Giovanni Rupp bereits auf der Theaterbühne gestanden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Filmteam dreht im Wittlicher Gefängnis