JVA-Leiter bezieht Stellung Krise der Gefängnisse? So ist die Situation in Wittlich

Gewalt, Drogen und viel zu wenig Personal: In einem Bericht in der Bild-Zeitung warnte Deutschlands oberster Gefängniswärter René Müller (55), Chef des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands (BSBD), vor dramatischen Zuständen in Deutschlands Haftanstalten. Müller spricht für 38.000 Justizvollzugsbeamte. Der Strafvollzug sei völlig überlastet, viele Stellen seien unbesetzt. Bedrohungen und Beleidigungen, Drogen sowie steigende Migrations- und Sprachprobleme hinter Gittern würden den Arbeitsalltag der JVA-Beamten immer gefährlicher und schwieriger machen, warnte der Gewerkschaftsboss.