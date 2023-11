Alle Plätze besetzt Volles Haus in der JVA Wittlich: Anstalt startet neues Projekt und meldet Erfolg bei der Personalsuche

Ende September ist in der JVA Frankenthal ein Vollzugsbeamter von einem Häftling angegriffen und schwer verletzt worden. Ein Fall, der für Aufsehen sorgte und auch von Gewerkschaftsseite kommentiert wurde. Immer mehr psychisch auffällige Inhaftierte füllten die Hafträume in Rheinland-Pfalz, so der Landesvorsitzende Winfried Conrad. Das kann auch Jörn Patzak, Leiter der JVA Wittlich, bestätigen. Nicht nur außerhalb der Gefängnismauern nimmt die Zahl der psychisch Erkrankten zu, auch innerhalb sei das zu beobachten. Dadurch steige auch die Gefahr für die Vollzugsbeamten, angegriffen oder verletzt zu werden.