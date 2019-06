Verkehr : K 23 wird zwei Tage gesperrt

Wittlich Die Kreisstraße 23 zwischen Wittlich und Lüxem wird instandgesetzt. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite können die Arbeiten nur bei Vollsperrung vorgenommen werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier mit.

Gesperrt wird die Kreisstraße zwischen der Zufahrt zur Firma Bungert und dem Ortsausgang Küxem in Richtung Wittlich am Montag, 1. Juli, von 9 bis 17 Uhr sowie am Dienstag, 2. Juli, von 8 bis 17 Uhr. Da die Arbeiten nur wetterabhängig sind, sind zeitliche zeitliche Verschiebungen möglich.