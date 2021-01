Hilscheid : Schneebruchgefahr: Kreisstraße am Erbeskopf gesperrt

Symbolfoto: Christoph Strouvelle Foto: TV/Christoph Strouvelle

Hilscheid Die Schneebruchgefahr am Erbeskopf nimmt weiter zu. Deshalb wird die K 130 zwischen zwischen L 164 und der Mittelschneise gesperrt. An der K 130 liegt auch das Hunsrückhaus. Die Parkplätze am Wintersportzentrum stehen damit nicht zur Verfügung.