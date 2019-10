Zell (red) Der Kulturverein „Seitwärts-Aufwärts“ präsentiert am Freitag, 25. Oktober, ab 20.30 Uhr, in der Alten Schule Zell-Merl die Kabarettistin Patrizia Moresco mit ihrem Programm „#Lach Mich“.

Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Naturkost-Oase in Zell-Barl oder unter Telefon 06542/901834. Karten an der Abendkasse kosten 14 Euro.