Kabarett : Von der Göttin zur Gattin

Lioba Albus. Foto: TV/Sybille Ostermann

Bernkastel-Kues (red) Die Kultur und Kur präsentiert am Mittwoch, 11. März, ab 20 Uhr ein Kabarett zum Weltfrauentag in der Güterhalle in Bernkastel-Kues. Lioba Albus ist mit ihrem aktuellen Programm „Von der Göttin zur Gattin“ zu Gast: Die Arbeitswelt ein Haifischbecken, Facebook ein verbales Schlachtfeld und die Politik ein Dschungel aus Wortschlingpflanzen und Raubtieren.



