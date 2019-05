Kabarett : Ausgebrannt am Sommerstrand

Weibsbilder. Foto: Trierischer Volksfreund/Veranstalter

Morbach (red) „Malle- Diven – Ausgebrannt am Sommerstrand“, so lautet der Titel des neuen Programmes, mit dem die Weibsbilder am Samstag, 25. Mai, in der Baldenauhalle Morbach zu sehen sind. Beginn ist um 20 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken