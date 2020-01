Kabarett : Ich komm schon klar

Zell-Marl (red) Der Kabarettist Jens Heinrich Claassen ist am Samstag, 15. Februar, ab 20.30 Uhr mit seinem Programm „Ich komm schon klar“ in der Alten Schule Zell-Merl zu Gast. Die Freundin setzt ihn vor die Tür und nun steht er da.

Alleine, traurig und ohne Dach überm Kopf. Und weil Jens Heinrich Claassenkein Aufgeber ist, muss er jetzt klar kommen. Bloß wie kommt man klar, wenn das Leben mal eben komplett auf den Kopf gestellt wurde? Er macht einen Masterplan: neue Wohnung finden, neue Frau finden, neues Selbstbewusstsein finden. Sollte zu schaffen sein, andere kriegen das ja auch hin. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zwölf Euro und an der Abendkasse 14 Euro. Karten gibt es im in der Naturkost-Oase in Zell-Barl, Telefon 06542/901834 und im Reisebüro Ritz in Zell und Bullay. FOTO: OLIVER HAAS