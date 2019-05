Kabarett : Feier-Abend! Büro und Bekloppte

Andrea Volk in der Tuchfabrik Trier. Foto: Tuchfabrik Trier

Bernkastel-Kues (red) Warum gibt es mehr Häuptlinge als Indianer, mehr Meetings als Zeit zum Denken, mehr Software als Lösungen und warum muss man am Telefon so oft sagen: „Kann ich Ihnen helfen?“, wenn man doch in 90% der Fälle weiß, da ist nichts mehr zu machen?

Kabarettistin Andrea Volk lässt den Krieg am Kopierer eskalieren, übt mit Bio-Susanne Achtsamkeitstrainings in der Teeküche und lässt gegen Bürokraten-Terror Erich Honecker wieder auferstehen.

Am Samstag, 25. Mai, ab 20 Uhr kommt sie mit ihrem Programm „Feier-Abend! Büro und Bekloppte“ im Rahmen der Eifel-Kulturtage ins Foyer der Sparkasse in Bernkastel-Kues. Der Eintritt kostet 16,50 Euro, ermäßigt 14,30 Euro. Karten siehe Info unten rechts.