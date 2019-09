Freizeit : Die Käfer kommen an die Mosel

VW Käfer-Club „Última Edición“. Foto: TV/VW Käfer-Club „Última Edición“

Wittlich (red) 50 VW-Käfer sind von Donnerstag, 3. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, an der Mosel zu sehen. Der VW Käfer-Club „Última Edición“, benannt nach der letztgebauten Käfersonderserie, veranstaltet sein 16. Käfertreffen an der Mosel und in der Vulkaneifel.

Ausgangspunkt der Touren ist das Hotel Vulcano Lindehof in Wittlich. Am Samstag, 5. Oktober, starten die Käfer um 8.15 Uhr in Wittlich zur Burg Landshut und zum Zylinderhaus in Bernkastel-Kues. Anschließend führt die Etappe nach Traben-Trarbach. Das ausführliche Programm ist online unter www.k-ue.de zu finden.