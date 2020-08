Natur : Käferholz wird abtransportiert

Foto: D. Ossweiler/Landesforsten RLP Foto: TV/Foto: D. Ossweiler/Landesforsten RLP

Morbach/Thalfang (red) In den Wäldern stapeln sich Mengen aufgeschichteter, mit dem Borkenkäfer befallener Baumstämme. Da die Lagerkapazitäten in den Sägewerken durch die enormen Mengen an Schadholz erschöpft sind, ist eine zeitnahe Abfuhr des Holzes schwierig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken