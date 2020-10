Lebenshilfe : Kaffee-Nachmittag für Trauernde an Allerseelen

Kaffee-Nachmittag für Trauernde an Allerseelen

Thalfang/Hermeskeil Es gibt im Jahreslauf besonders schwere Tage, wenn man jemanden verloren hat, den man sehr liebte. An Allerseelen, wenn alles dunkler wird um einen herum und man wieder besonders an die Verstorbenen denkt, wiegt die Trauer besonders schwer.

Darum bietet die Trauer AG des Ambulanten Hospiz Hochwald an Allerseelen, 2. November, einen Kaffee-Nachmittag für alle Menschen an, die um Verlorenes trauern. Der Kaffeenachmittag findet von 15 bis 17 Uhr in der Koblenzer Straße 6, Hermeskeil statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.