Nach Kahlschlag an der Mosel Hickhack um Grünschnitt-Regeln: Naturschützer wenden sich an Landesregierung

Die Grünflächen an den Randstreifen von überörtlichen Straßen müssen regelmäßig zurückgeschnitten werden. Aber manchmal wird dabei das Augenmaß verloren, finden Vertreter des Naturschutzbundes, die vor Kurzem deshalb an der B 53 bei Piesport eine Mahnwache abgehalten haben (der TV berichtete). Aber nicht nur in Piesport sind solche für den Laien sehr extrem anmutenden Kahlschläge zu beobachten. Auch an der A 602 bei Trier oder in der Verbandsgemeinde Thalfang werden solche Rodungsarbeiten beobachtet. Davon berichtet auch TV-Leser Hubert Lenz aus Hupperath. Vielerorts werde der „radikale Kahlschlag“ in Form von Heckenrodungen und exzessiver Bodenbearbeitung mittels Häcksler und Mulcher geduldet. Lenz: „Makaber mutet es an, wenn wenige Meter neben dem gehäckselten Hang ein Insektenhotel zu sehen ist“.