Geschichte : Bäume an der Mosel und im Hunsrück erzählen Geschichten vom Kaiser

Der Kaisergarten in Gornhausen. Foto: TV/Clemens Beckmann

Traben-Trarbach/Bernkastel-Kues/Gornhausen Vor 150 Jahren wurden in der Region die ersten Kaiserbäume gepflanzt und die ersten Kaisergärten angelegt. Sie erinnern auch heute noch an die Krönung von Wilhelm I.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Clemens Beckmann

Wenn sich jemand im Wald auskennt und über den Baumbestand Bescheid weiß, dann ist es Franz-Josef Sprute. Er war 41 Jahre im Forstdienst, davon 33 Jahre als Leiter des Forstamtes Traben-Trarbach, das für weite Teile der Mittelmosel und des Kondelwalds zuständig ist.

Bei seinen Waldbegehungen entdeckte er aber auch Besonderheiten der Natur, die sich ihm nicht sofort erklärten, und deren Ursprung er deshalb auf den Grund ging: die so genannten Kaisergärten und Kaiserbäume. Sie erinnern an die Krönung von Wilhelm I., dem ersten Kaiser des Deutschen Reiches, im Jahr 1871.

Bereits Anfang der 1990er Jahre kam Sprute mit ihnen in Berührung. „Ab 2005 habe ich mich dann näher damit beschäftigt“, erzählt er. Er studierte unter anderem alte Karten und informierte sich in Büchern und auch mit modernen Instrumenten wie Laser und Scanner. „Ich bekam auch Hinweise, manches war aber auch Zufall“, erinnert sich der 66-Jährige, der in Bernkastel-Kues wohnt.

Was es mit den Kaisergärten und Kaiserbäumen an der Mosel und im Hunsrück auf sich hat

Die gesammelten Daten machte er dann in zwei Aufsätzen im Jahr 2008 der Öffentlichkeit in den Hunsrücker Heften „Die Hott“ zugänglich. Demnach war es im 18. und 19. Jahrhundert ein weit verbreiteter Brauch, politische Ereignisse und Jubiläen von Herrschern mit Baumpflanzungen zu feiern.

Die Gründung des Deutschen Reiches und die Krönung des ersten Kaisers waren ein solches Ereignis. In der Region wurden anfangs einzelne Bäume gepflanzt. Unter anderem in Bernkastel, Burgen, Wehlen und Maring-Noviand. Es handelte sich um Eichen oder Linden.

Initiatoren der Aktion waren das preußische Innenministerium, besonders die vom Innenminister ernannten Landräte, und die Kriegervereine. Unterstützung erhielten sie durch die örtlichen Forstverwaltungen. Im ehemaligen Landkreis Bernkastel, der die damaligen Amtsbürgermeistereien Bernkastel-Land, Kempfeld, Lieser, Morbach, Mülheim, Neumagen, Rhaunen, Thalfang, Zeltingen sowie die Stadt Bernkastel-Kues umfasste, waren die Aktivitäten besonders groß. „Das lag wohl vor allem am damaligen Landrat Friedrich von Kühlwetter“, sagt Sprute.

„Die Pflanzung der Bäume waren nationale Festakte“, schreibt Sprute in seinem ersten Bericht. Da waren tatsächlich ganze Dörfer auf den Beinen. In Langweiler im Hunsrück waren laut der Bernkasteler Zeitung am 21. Mai bei der Pflanzung einer Kaiserlinde unter anderem vier Gesangvereine, ein Orchester und 550 Schulkinder anwesend.

Mit einzelnen Bäumen war es aber nicht genug. Es folgten die Kaisergärten. Auf einer kreisrunden Fläche wurde in der Mitte eine Eiche oder Linde und in einem Kranz drumherum meistens acht weitere Bäume, Linden oder Weißtannen, gepflanzt. Der Durchmesser der Kreise betrug zwischen acht und 25 Metern. Zur besseren Außendarstellung, anfangs auch zum Schutz, wurde das Gelände oft mit einem Zaun versehen.

Der Baum in der Mitte symbolisierte natürlich den Kaiser. Doch warum acht Bäume drumherum? „Sie sollen vermutlich die Zacken der Krone darstellen“, sagt Sprute.

In welchen Dörfern im Hunsrück sind die Kaisergärten heute noch erhalten?

Kaisergärten finden sich unter anderem in Weiperath, Morscheid-Riedenburg, Thalfang-Bäsch, Gornhausen, Kleinich-Emmeroth, Longkamp und in Kautenbach. Von den Kaiserbäumen stehe heute nur noch die Kaisereiche in Maring-Noviand. Besser sieht es bei den Kaisergärten aus, denn sie wurden vor allem in der Anfangszeit intensiv gepflegt.

Dies gilt besonders für den Kaisergarten am ehemaligen Gornhausener Sportplatz, an dessen Instandsetzung Ende der 1990er Jahre auch Sprute beteiligt war. Mehr als 20 Meter reichen die Bäume in den Himmel, die Eiche in der Mitte und acht Weißtannen drumherum. Ein Schild und ein Zaun verdeutlichen auch noch nach 150 Jahren die Besonderheit des kleinen Waldstücks.

Franz-Josef Sprute neben der Eiche im Gornhausener Kaisergarten. Im Hintergrund sind zwei der acht sie umgebenden Weißtannen zu sehen. Foto: TV/Clemens Beckmann

Ein Schild weist auf die Entstehung und Bedeutung des Kaisergartens in Gornhausen hin. Foto: TV/Clemens Beckmann