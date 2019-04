später lesen Kirche Kaiserwetter bei der Pferdesegnung FOTO: TV / Carmen Metzen FOTO: TV / Carmen Metzen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Am Ostermontag trafen sich bei „Kaiserwetter“ zahlreiche Vier- und Zweibeiner zur traditionellen Pferdesegnung in der kleinen Eifelgemeinde Oberöfflingen. Bürgermeister Theo Weber begrüßte die Gäste, von denen viele schon seit 1999 an der Pferdesegnung teilnehmen.