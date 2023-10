Sieht aus wie ein Verhütungsmittel Die Kajüte will als erster Club der Region Schutz vor K.-o.-Tropfen anbieten

Die Gefahr lauert in Diskotheken, Bars, Clubs oder Restaurants: K.-o.-Tropfen können eine Party in einen Horrortrip verwandeln. Sie sind farblos und nicht zu schmecken, wenn sie in Getränke gemischt werden. In der allgemeinen Feierstimmung ist es für Täter oftmals leicht, K.-o.-Tropfen unbemerkt in ein Getränk zu mischen.