Party in Binsfeld Darf die Disco Kajüte in Binsfeld wieder öffnen? Die Verwaltung erklärt ihre Entscheidung

Kein Interesse an Party und Lärm: In Binsfeld begrüßen nicht alle Bürger den geplanten Neustart der Disco Kajüte, die seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 geschlossen hat. Anwohner, die sich gegen die Pläne stellen, haben im Ort Unterschriften gesammelt (wir berichteten). Im Kern geht es laut Auskunft der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land um „nächtliche Lärmbelästigung durch die Besucher der Kajüte sowie den Verkehr“. Anwohner beschweren sich auch über die „Störung der Ordnung innerhalb des Ortes wie durch Verschmutzungen, Sachbeschädigungen und teilweise auch unanständiges Verhalten“, so die Verwaltung. Manche Bewohner fürchten gar einen Wertverlust ihrer Immobilien in der Nachbarschaft.