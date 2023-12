Best of 2023 Happy-End nach drei Jahren: In der Binsfelder Kajüte wird endlich wieder gefeiert (Fotos)

Binsfeld · Am Abend der Wiedereröffnung gab es vom Kult-DJ Freddie TKO jede Menge Black Musik und Hip-Hop. Wir haben gefragt, was die Gäste zu ihrem Kult-Club sagten. Lesen Sie hier einen Artikel aus dem Best of 2023.

31.12.2023 , 12:23 Uhr

Von Andreas Sommer

Er gilt als der Kult-Club in der Region, die „Kajüte“ in Binsfeld. 1967 einst von Lotte und Ernst Faber eröffnet, bedeutete die Corona-Pandemie 2020 das vorläufige Aus für die Partylocation mit dem extravaganten Einrichtungsstil. Doch Ralf Lowey, ehemaliger Betriebsleiter und ein in der Region bekannter DJ, wollte das so nicht hinnehmen. Er kaufte das Gebäude mit dem Ziel, die Discothek wieder zu eröffnen. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war die Wiedereröffnung der "Kajüte" in Binsfeld