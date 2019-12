Verbände : Kameraden, Partner, Freunde

Foro: Michel Viault. Foto: Michel Viault

Traben-Trarbach (red) Seit 31 Jahren besuchen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach die Partnerstadt Selles-sur-Cher in Frankreich. In dieser Zeit sind aus Kameraden und deren Familien Freunde geworden; dies war beim jüngsten Besuch in der Partnergemeinde spürbar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken