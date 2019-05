Kommunales : TV lädt zum Wahlforum in Maring-Noviand ein

Maring-Noviand Gleich drei Kandidaten wollen Ortsbürgermeister werden. Beim TV-Forum am 17. Mai werden sie sich der Bevölkerung vorstellen.

In manchen Gemeinden findet sich derzeit kein Kandidat für den Bürgermeisterposten, in anderen gibt es gleich mehrere Kandidaten. In Maring-Noviand in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues treten gleich drei Kandidaten zur Kommunalwahl am 26. Mai an. Der amtierende Ortschef, Hans-Josef Edringer, tritt nach 15 nicht mehr zur Wiederwahl an.

Für die Liste „BI Maring-Noviand: Ein Ort, eine Stimme“ tritt Rainer Weinand als Kandidat für den Ortsbürgermeister an. Weinand wurde 1963 in Noviand geboren, ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Er arbeitet als IT-Fachmann, war berufsbedingt in ganz Deutschland unterwegs und lebt mit seiner Frau wieder seit zehn Jahren in Maring-Noviand. Er tritt an, um „die Zukunft der Gemeinde mit allen Mitgliedern des Gemeinderates, aber auch allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern positiv zu gestalten.“ Seine Liste setzt sich unter anderem für die Umsetzung des Schnellen Internets, den Erhalt und die Renovierung des Bürgerhauses Maring, den Winterdienst auch in steilen Ortsteilen und die Abschaffung der Straßenausbau-Beiträge ein. Was das geplante interkommunale Gewerbegebiet betrifft, will die BI, so ist auf ihrer homepage zu lesen, den gewerblichen Charakter gegenüber industrieller Ausweisung sachlich herausstellen. Dazu zähle die Einhaltung von den entsprechenden Vorgaben.