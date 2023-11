Kommunalpolitik: CDU findet Landratkandidaten CDU-Mitglieder wählen Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal zum Landratskandidaten

Manche Insider gingen von einer Kampfabstimmung aus, einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten für die Landratskandidatur: Aber am Ende der Mitgliederversammlung der Landkreis-CDU in Kröv war das Ergebnis dann doch sehr deutlich: 259 stimmberechtigte Mitglieder wählten mit einem deutlichen Vorsprung von 153 Stimmen den Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal zum Kandidaten für die Wahl zum neuen Landrat im Juni 2024. Joachim Rodenkirch, Bürgermeister der Stadt Wittlich, erhielt nur 106 Stimmen der CDU-Mitglieder. „Das Ergebnis nehme ich mit Demut und Dankbarkeit an und freue mich auf den jetzt anstehenden Wahlkampf um das Amt des Landrats,“ sagt Hackethal kurz nach der Wahl. Jetzt sei es wichtig, den Wahlkampf vorzubereiten. Am 9. Juni 2024 können die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis den Nachfolger des derzeitigen Landrats Gregor Eibes anlässlich der Kommunalwahl wählen.