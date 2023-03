Feine Küche, kreative Events in Traben-Trarbach Ein Kalifornier an der Mosel: Was der neue Pächter Joseph Griffin auf der Grevenburg vorhat

Welch köstlicher Ausblick: Ein Hauch von California Dreamin‘ weht bald rund um die Grevenburg. Joseph Griffin übernimmt das Ruder in der Burgschenke. Der 57-Jährige stammt aus Kalifornien, bekochte schon im Kindesalter seine Familie und zog 23 Jahre rund um die Welt, bevor er sesshaft wurde – zuletzt in Istanbul, Berlin und Potsdam. Und jetzt also in Traben-Trarbach. Hier will er modernes Flair in alte Mauern tragen. Wohl die ältesten, die Traben-Trarbach zu bieten hat. In der Burgschenke will er künftig italienisch inspirierte Küche bieten.