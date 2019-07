Freizeit : Kanufahren und Kletterpark

Hupperath (red) Auch in diesem Jahr fand wieder die beliebte Ferienaktion „Lehmdorf“ im Lehmdorfpark in Hupperath statt. In der gemeinsamen Aktion von Musikverein Hupperath und der Spvgg Minderlittgen/Hupperath war keine Zeit für Langeweile.

Ein Projekt jagte das andere. Kanufahren, Kletterpark, Waldübernachtung, Basteln, Erneuerung des Lehmdorfgeländes und vieles mehr.