Kanuverleih Bernkastel-Kues Mal was Anderes: So ist es, mit dem Kanu auf der Mosel unterwegs zu sein

Am Bernkastel-Kueser Nikolausufer sind die 20 Teilnehmer einer Gruppe aufgeregt. Denn gleich geht es los: Kanupaddeln auf der Mosel ist heute angesagt. An der Anlegestelle weist eine Tafel auf die goldenen Regeln für Bootswanderer hin: Nicht durch Pflanzenbestände paddeln, Lärm vermeiden, nur an besonders gekennzeichneten Stellen aus- und einsteigen, um die Vegetation zu schonen.