Natur : Kapellenhof lässt Wiesen erblühen und spendet Erlös

Manderscheid Etwas für die Artenvielfalt tun und damit krebskranke Kinder unterstützen. Das kann man mit einer Blühpatenschaft des Kapellenhofs. Familie Krämer bietet sie auf ihren landwirtschaftlichen Flächen in Manderscheid, Bleckhausen und Oberöfflingen an.

Der landwirtschaftliche Betrieb bringt die Samenmischung, in denen unter anderem Ringelblumen, Kornblumen, Klatschmohn, Schwarzkümmel und Sonnenblumen sind, aus. Das gespendete Geld geht an die „Vor-Tour der Hoffnung“, für die Jürgen Krämer regelmäßig mit seiner Handpuppe Horst gesammelt hat.

So funktioniert es: Bis zum 10. Mai überweist man den Betrag für die Blühpatenschaft, den man ausgeben möchte. Zehn Quadratmeter kosten fünf Euro. Als Verwendungszweck gibt man die Fläche in Quadratmetern und die eigene E-Mail-Adresse an. An diese Adresse bekommt man im Laufe des Jahres Infos und Fotos der Blühflächen.