Fastnacht : „Zirkus, Zirkus“: Viele Stars in der Manege der Bernkasteler Narren vom KV Huckebein

Foto: Janett Philipps 24 Bilder Prunksitzung des KV Huckebein in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Bei der Prunksitzung des Karnevalsvereins Huckebein in Bernkastel-Kues wurde am Samstag aus der Güterhalle ein großes Zirkuszelt.

„Zirkus, Zirkus“ ist das Motto, unter dem der Karnevalsverein (KV) Huckebein in die Session gestartet ist. Das Thema zog sich durch die gesamte Sitzung am Samstagabend. Dies fing an bei der aufwendig und anspruchsvoll zur Manege umgebauten Güterhalle. Vom Elferrat mit seinem Sitzungspräsidenten – Verzeihung, Zirkusdirektor – Eric Achtermann, den Pausenclowns und dem Männerballett bis schließlich hin zum großen Finale (großartig getanzt von den „Bachschissern“) war die gesamte Sitzung eine runde Sache.

Auf der karnevalistische Seite sei hier allen voran ein strahlendes Prinzenpaar erwähnt: Prinzessin Diana II. und ihr Prinz Rainer II. (Diana und Rainer Göschka) eröffneten die Saalfastnacht stilecht mit ihrer Rede. Ihnen zu Ehren tanzte das Huckebein­ballett seinen Gardetanz. Überhaupt waren die Tänze der verschiedenen Garden und Showtanzgruppen die Highlights der Sitzung, und davon gab es einige.

Bernkastels Prinzenpaar Diana II. und Rainer II. sowie Gardemädchen bei der Prunksitzung des KV Huckebein in der Güterhalle. Foto: Janett Philipps

Die Nachwuchsgarde ist hier genauso hervorzuheben wie die Stadtgarde und die zwei Tanzmariechen. Dem geübten Fastnachts­besucher fiel dabei besonders auf, dass jede Garde ihre eigenen Farbkombinationen in den prachtvollen Kostümen hat. Während die Huckebein-Garden selbstverständlich in den Vereinsfarben Rot und Weiß tanzten, trat die Stadtgarde in Schwarz-Gelb auf, den Farben der Stadt Bernkastel-Kues, die Mariechen wiederum in Rot und Schwarz.

Aber was wäre die Fastnacht ohne Büttenreden? Auch davon gab es einige, die allerdings nicht alle über der berühmten Gürtel­linie blieben. So waren vor allem beim „Brief­träger“ und auch bei dem Vortrag „Die Geschichten eines Tagebuchs“ sehr viele „Uiuiuis“ und „Auauaus“ aus dem Saal zu hören. Dass es auch anders geht, beweisen wieder einmal „Horscht aus Saarbrigge“ (großartig: Karl-Heinz Huwer) und „Der Sitzungspräsident“ (Michael Stablo) in ihren Beiträgen. Gar nicht mehr wegzudenken ist die „singende Klofrau“ Maria Salem, ein Unikat.