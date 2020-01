Fastnacht : Kappensitzungen in Landscheid-Burg: Wenn der Festschuppen bebt

Landscheid-Burg/Salm In Burg haben 800 Besucher bei zwei Kappensitzungen ein abwechslungsreiches Programm gesehen, bei dem alle Altersgruppen vertreten waren. Dazu gab es ein besonderes Dankeschön vom Zirkus.

Die Funkengarde zeigte bei ihrem Tanz Tempo, anspruchsvolle Schritte und Spaß am Tanzen. Eine Fünfergruppe aus vier Frauen und einem Mann kam als Wischmob AG auf die Bühne und erzählte, was ihnen so im Leben passiert, inklusive einer Parodie auf eine Fruchtgummi-Werbung bei der alle mit Kinderstimme sprachen, was bei Kindern und Erwachsenen sehr gut ankam.